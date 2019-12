Si accende il Natale a Messina: un magico Giardino di Luci illumina Piazza Cairoli [FOTO]

3 Dicembre 2019 10:58

La magia del Natale a Messina: allestito il villaggio natalizio a Piazza Cairoli. Le iniziative per il Natale prenderanno il via il prossimo 5 dicembre, il Giardino delle Luci verrà inaugurato venerdì

Si accende il Natale a Messina. A Piazza Cairoli è stato allestito un suggestivo villaggio di luci realizzato dall’associazione di commercianti Messina Incentro in collaborazione con l’amministrazione comunale. Il Giardino delle Luci verrà inaugurato venerdì 7, contestualmente alla “Festa dell’Accensione” dell’albero di Natale. Le iniziative per il Natale a Piazza Cairoli prenderanno il via il prossimo 5 dicembre, con l’apertura del “Parco Gastronomico”, che offrirà la possibilità di degustare le specialità messinesi; venerdì 7 saranno inoltre inaugurate la pista di pattinaggio e l’area giochi per i più piccoli. Da martedì 10, si aprirà, per la prima volta a piazza Cairoli, il mercatino di Natale. Giovedì 26, sempre promosso dall’Associazione “Messina Incentro”, la piazza si animerà con il concerto gospel di Natale. Le iniziative per il Natale a Piazza Cairoli avranno finalità benefiche, a sostegno del piccolo Dylan.Nella gallery a corredo dell’articolo tutte le immagini dello spettacolare Giardino delle Luci a Piazza Cairoli.

