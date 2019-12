Il Natale con i piccoli. Doni e musica al reparto di pediatria Policlinico di Messina

22 Dicembre 2019 21:05

Domani presso il Padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina, unitamente alle Associazioni Mari e Monti Onlus, Le Coccinelle Onlus, Althea Onlus e Italia, porteranno un dono ed un sorriso tra le tradizioni natalizie per rallegrare i bimbi ospedalizzati

La Coop. Sociale Overland Onlus, ha come mission l’assistenza ai meno fortunati. Tra cui le fasce pediatriche con problematiche di salute. Come ogni anno, posta la sua attenzione verso i bambini che passeranno il Natale in ospedale. A tal riguardo il 23 Dicembre, alle ore 9.00 presso il Padiglione NI del Policlinico Universitario di Messina, unitamente alle Associazioni Mari e Monti Onlus, Le Coccinelle Onlus, Althea Onlus e Italia, con la collaborazione straordinaria del Sindaco di Messina On. Cateno De Luca, che si esibirà nel tradizionale suono della Zampogna, porteranno un dono ed un sorriso tra le tradizioni natalizie per rallegrare i bimbi ospedalizzati. Il Programma prevede, l’espressa volontà di far rivivere il clima natalizio con le tradizioni territoriali locali, con l’ausilio della Zampogna, dei dolci tipici, ma soprattutto, rimarcare il Natale, quale fondamenta della nostra Cristianità. Chiunque volesse donare il suo contributo, puoi contattare la Overland Onlus tramite il proprio sito o al 3272372645.

