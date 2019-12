Natale a Messina, chiude definitivamente il “Giardino delle luci” di Piazza Cairoli [FOTO]

15 Dicembre 2019 18:21

Natale a Messina, definitiva la decisione della ditta Albalux di Novara di Sicilia: chiude il Giardino delle luci di piazza Cairoli

Brutte notizie per il Natale 2019 a Messina. La ditta Albalux di Novara di Sicilia ha deciso di smantellare il Giardino delle luci di piazza Cairoli (“la città non merita niente“). I lavori di smontaggio sono già iniziati. I motivi della chiusura sono molteplici: i danni del maltempo, i mancati introiti e la somma da pagare al Comune per l’occupazione del suolo pubblico. Seppur le luci sono spente tante persone stanno entrando gratis.

Natale a Messina: chiude definitivamente il “Giardino delle luci” di Piazza Cairoli, le parole dell’assessore Musolino

“Con riferimento alla manifestazione “Giardino delle Luci” di Piazza Cairoli,si prende atto che l’Associazione Messina Incentro ha comunicato che a causa dei danni causati dalle forti raffiche di vento, le installazioni hanno subito ingenti danni per riparare i quali la Ditta Albalux, che ha materialmente realizzato il Giardino, non è in grado di quantificare il tempo necessario alla riattivazione dell’attrazione”, è quanto scrive in una nota l’assessore Dafne Musolino. “Preso pertanto atto che per asserite cause di forza maggiore (sulle quali si avvieranno le opportune verifiche) la Messina Incentro non può garantire la prosecuzione dell’attrazione fino al 7 gennaio 2020, come stabilito nel verbale di ratifica degli accordi sottoscritto con il Presidente della Associazione lo scorso 9 dicembre, si sollecita la Associazione a provvedere all’immediato sgombero dell’area occupata per restituirla alla libera fruizione. Si desidera precisare che l’Amministrazione ha già in corso la verifica di altre offerte la cui fattibilità verrà rapidamente verificata dagli uffici”, conclude l’assessore.





