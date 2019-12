Natale a Messina: tutto pronto per il “Christmas village di Altolia” e la “Notte magica di Galati Marina”

11 Dicembre 2019 10:12

Messina: per le vie dei borghi sfileranno zampognari e tamburellisti, in un’atmosfera di festa caratterizzata da mercatini natalizi, sagre, mostre e pesche di beneficenza

Fervono i preparativi per le feste natalizie che vedono coinvolti gli abitanti dei villaggi della costiera jonica di Altolia e Galati Marina. Il “Christmas village di Altolia” e la “Notte magica di Galati Marina” verranno presentate domani a Palazzo Zanca alle ore 11. Entrambe le manifestazione sono in programma domenica 15 dicembre, a cura rispettivamente della parrocchia San Biagio con l’associazione culturale Michelangelo Trimarchi e della parrocchia Santa Maria della Lettera. Sfileranno per le vie dei borghi zampognari e tamburellisti in un’atmosfera di festa caratterizzata da mercatini natalizi, sagre, mostre e pesche di beneficenza.

