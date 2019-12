Natale in ospedale: al Policlinico di Messina visita speciale per i bambini, arriva un pony in corsia

18 Dicembre 2019 14:53

L’obiettivo principale dell’iniziativa è di donare ai piccoli degenti del Policlinico di Messina un momento di gioia e di fare godere del calore del Natale anche a chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa

Anche quest’anno, giorno 20 dicembre a partire dalle ore 11.00, all’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina arriverà un “Pony in corsia”, grazie alla collaborazione con l’Associazione Equitando Onlus. L’obiettivo principale dell’iniziativa è di donare ai piccoli degenti del Pad. NI, che ospita tra l’altro i servizi dell’area pediatrica, un momento di gioia e di fare godere del calore del Natale anche a chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa, proprio con l’aiuto del pony con il quale i bambini potranno giocare.

Un “Pony in Corsia” è organizzato nel quadro delle Linee Guida Nazionali degli Interventi Assistiti dagli Animali, pubblicate dal Ministero della Salute, che prevedono l’utilizzo degli animali anche nelle strutture sanitarie ed ospedaliere, con una apposita equipe specializzata.

“Trascorrere le festività in ospedale per un bambino – spiega il Direttore Generale del Policlinico, dott. Giuseppe Laganga Senzio – è particolarmente difficile, ma in questi giorni tantissime associazioni hanno organizzato per i nostri piccoli ricoverati attività ludiche, intrattenimenti, spettacoli, lettura di fiabe, offrendo tantissimo sostegno e infinito affetto. Questo ci inorgoglisce e ci fa sentire maggiormente coinvolti”.

Valuta questo articolo