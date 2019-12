Natale di solidarietà a Barcellona Pozzo di Gotto: il Comune promuove il “Giocattolo sospeso”, un regalo un per i bambini meno fortunati

19 Dicembre 2019 18:53

L’iniziativa del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto: giocattoli e libri sospesi per i bambini meno fortunati

Parte domani 20 dicembre e si concluderà martedì 24 dicembre 2019 il “Giocattolo sospeso”, iniziativa lanciata dall’Amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto per realizzare una raccolta solidale di giocattoli e di libri per bambini da destinare alle famiglie in difficoltà.

Ad essa hanno aderito alcuni negozi presso i quali nei prossimi giorni sarà possibile acquistare giocattoli o libri, ciascuno secondo le proprie possibilità, da destinare a chi più ha bisogno.

I negozi che hanno aderito sono:

• “Le Joujou” giocattoli di Via Roma, 1

• “Paperopoli” giocattoli di Via Kennedy, 142

• “AR Libri” di Via Kennedy, 325

• Libreria “L’Incanta Storie” di Via Garibaldi, 38

• Libreria “Gutenberg” di Via C. De Trovato, 41 (ang. Via Roma)

• Libreria “Mondadori Bookstore” di Via Umberto I, 229

Chi,per questo Natale intendesse fare qualcosa di concreto per consegnare un attimo di gioia a bambini in condizione di disagio, potrà farlo semplicemente acquistando i regali che, nuovi e confezionati, saranno lasciati “in sospeso” presso i negozi prescelti per essere consegnati lunedì 6 gennaio 2020 ai beneficiari che saranno stati individuati dai Servizi Sociali del Comune tra le famiglie meno abbienti del territorio.

