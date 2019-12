“Natale a Casa Pascoli”: l’omaggio di Messina al grande poeta e scrittore

18 Dicembre 2019 18:28

Domani davanti Palazzo Sturiale l’iniziativa patrocinata dal Comune e dal Centro Turistico Giovanile “Salviamo Casa Pascoli”. Lo scrittore Geri Villaroel reciterà “Le Ciaramelle”, poesia scritta durante il periodo in cui Pascoli visse a Messina

Domani, giovedì 19, alle ore 10, a largo Risorgimento davanti Palazzo Sturiale, si terrà “Natale a Casa Pascoli”. All’evento, presente il Sindaco Cateno De Luca, prenderanno parte l’Assessore alla Cultura Vincenzo Caruso e il Presidente del Teatro Orazio Miloro. L’iniziativa patrocinata dal Comune e curata dal Centro Turistico Giovanile – Salviamo Casa Pascoli, è finalizzata a ricordare il grande poeta e scrittore Giovanni Pascoli. Lo scrittore Geri Villaroel reciterà “Le Ciaramelle”, poesia scritta da Giovanni Pascoli durante il periodo in cui visse a Messina. All’incontro, coordinato dalla professoressa Caterina Oteri, interverranno gli esperti, di Storia Patria Nino Principato, Giuseppe Rando per Giovanni Pascoli e Piero Chillè per il comitato “Salviamo Casa Pascoli”. Parteciperanno inoltre, l’Istituto comprensivo Pascoli-Crispi con la dirigente Angelina Benvegna e gli alunni della classe 3 B con la docente Marcella Grimaldi, Josè Gambino e Filippo Faillaci.

