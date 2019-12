Reggio Calabria: a Bagnara il Presepe Vivente di Ceramida

16 Dicembre 2019 09:54

Reggio Calabria: alla 6ª edizione del Presepe vivente di Ceramida di Bagnara si potrà assistere sabato 28 dicembre

Esiste un’espressione, talvolta, tuttavia , usata in maniera impropria , per descrivere ed esaltare un luogo d’incanto ed è “Nella suggestiva cornice di… “. Ma quando si descrive il Presepe Vivente di Ceramida, tale espressione calza a pennello, senza possibilità di smentita. Infatti, nella splendida cornice dello Stretto di Messina, si dipana la Via del Presepe , attraverso un dedalo di vicoli e viuzze che ben si prestano ad ospitare le scene della Notte Santa . La rappresentazione partirà dalla Via Croce , con il Censimento di Maria e Giuseppe e proseguirà lungo la stessa fino ad arrivare alla capanna , dove sosterà la Santa Coppia col Bambinello, in Piazza Mercato. Durante tale cammino si potranno visitare diverse” botteghe” , all’interno delle quali prenderanno vita gli antichi mestieri cui si dedicavano gli abitanti del borgo di Ceramida: dai cestai alle lavandaie , dal sarto alle ricamatrici, dalle materassare agli osti ,dai pastori alle raccoglitrici di olive e via dicendo… Si potranno degustare i prodotti tipici locali, curiosando tra i vicoli e venendo rapiti dagli scorci che il paesaggio offre sullo Stretto Di Me, in una fantasmagoria di colori che renderanno ancora più calda l’atmosfera natalizia. Alla sesta edizione del Presepe vivente di Ceramida si potrà assistere sabato 28 dicembre, dalle h 17,00 alle 21,00 . Vi aspetta un borgo incantato che offre visioni d’incanto e un’accoglienza calorosa ! In caso di tempo avverso la rappresentazione sarà rinviata al 6 gennaio.

