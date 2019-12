Natale a Reggio Calabria: al via i mercatini a Staiti

14 Dicembre 2019 12:14

Reggio Calabria: artigianato, musica e spettacolo nel borgo di Staiti

A Reggio Calabria e provincia entrano nel vivo le iniziative per il Natale. Sabato 21 dicembre dalle ore 17:00 saranno inaugurati i mercatini, con musica tradizionale dal vivo, per le vie del borgo a Staiti.

Domenica 22 dicembre alle ore 16:00 si terrà l’iniziative “Via dei diritti dei bambini” con la presenza di Antonio Marziale Garante dell’infanzia per la Regione Calabria. Tante le attrazioni per i più piccoli, tra cui: giochi gonfiabili, animazione, foto con Babbo Natale (vero), cassetta della posta di babbo natale, con la possibilità di scrivere la propria personale letterina. Dalle ore 20:30 si terrà il concerto Live di musica Etno-Popolare con il gruppo Kukuntawa in piazza della Vittoria.

Durante le due giornate non mancheranno le sorprese con istallazioni artistiche lungo le vie del borgo, si potranno seguire itinerari per scoprire il borgo ed ammirarlo nella sua veste natalizia caratteristica. Sarà possibile acquistare artigianato, gustare cibi tradizionali come famose frittole, la carne di capra, zeppole, dolci e tanto altro.

Un ottimo motivo per scoprire e riscoprire il piccolo borgo di Staiti alle propaggini Aspromontane sud-orientali raggiungibile comodamente da Brancaleone Marina cui dista solo 12km.

