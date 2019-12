Natale a Messina: oggi pomeriggio la banda della Brigata Aosta in Galleria e in via Dei Mille

18 Dicembre 2019 15:44

Natale a Messina, questo pomeriggio doppio appuntamento con la Banda della Brigata Aosta

Nell’ambito delle manifestazioni natalizie, promosse dall’Amministrazione comunale di Messina, in programma oggi pomeriggio due appuntamenti a cura della Banda della Brigata “Aosta”. Alle ore 18, l’esibizione alla Galleria Vittorio Emanuele; alle 19, in via dei Mille/piazza Cairoli.

