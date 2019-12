Natale 2019: a Messina un presepe vivente in una botte [FOTO e VIDEO]

31 Dicembre 2019 15:04

A Messina un presepe vivente all’interno di una grande giara di legno: le viuzze della via Palermo alta, nei pressi della chiesa di Sant’Andrea, diventano un paesaggio incantato, un palcoscenico naturale in cui viene riprodotta la Betlemme di un tempo

A Messina la tradizione del presepe continua ad attirare grandi e piccini. Dal presepe a Piazza Duomo, alla mostra d’arte presepiale all’Arcivescovado, al presepe di Castanea, al suggestivo presepe sul lago di Ganzirri, anche quest’anno quartieri e i borghi di Messina ospitano bellissime riproduzioni della nascita di Gesù che sono tutte da ammirare. Meno conosciuto ma sicuramente da vedere è il presepe allestito nella zona del Torrente Badiazza. Sandro Romagnoli, titolare di un piccolo chiosco nell’area attrezzata di Musolino, ha organizzato una rappresentazione vivente del presepe all’interno di una grande giara in legno. Le viuzze della via Palermo alta, nei pressi della chiesa di Sant’Andrea, diventano un paesaggio incantato, un palcoscenico naturale in cui viene riprodotta la Betlemme di un tempo, con piccoli pastori e artigiani in carne e ossa. All’interno della grande giara in legno è rappresentata la principale scena della natività, con i piccoli Maria e Giuseppe. Il presepe vivente è già andato in scena sabato e scorso e sarà riproposto sabato 4 gennaio dalle 16:30 in poi. A corredo dell’articolo foto e video.

