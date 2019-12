Naso: il centro nebroideo sarà città esperantista

30 Dicembre 2019 16:12

Nei prossimi giorni saranno predisposti gli atti necessari da parte della giunta comunale di Naso, che intende candidare la cittadina in provincia di Messina come sede di eventi della comunità esperantista internazionale

In coincidenza con il centosessantesimo anniversario della nascita di Ludovico Lazzaro Zamenhof, l’oculista polacco di religione ebraica che inventò l’esperanto, nato il 15 dicembre 1859, anche il centro nebroideo di Naso ha manifestato l’intenzione di sostenere la lingua internazionale. Durante i contatti intercorsi tra l’amministrazione comunale e la Federazione Esperantista Italiana (FEI), per tramite dell’Associazione Esperanto Nebrodi, è emersa la volontà di riconoscere Naso come Città esperantista (Esperanto-urbo). Nei prossimi giorni saranno predisposti gli atti necessari da parte della giunta comunale, che intende candidare Naso come sede di eventi della comunità esperantista internazionale. Viva soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’Associazione Esperanto Nebrodi, il docente universitario ed esperantista Antonio Matasso, che ha manifestato la disponibilità del sodalizio ad assistere il comune nella traduzione in esperanto di insegne, guide per i turisti e documenti utili per la valorizzazione della cultura e storia nasense. Per chi fosse interessato a tali iniziative o ad iniziare corsi di esperanto, è possibile contattare l’e-mail info@esperantonebrodi.it.

