Il Museo del Mare di Zaha Hadid: “un sogno per Reggio Calabria come lo è stato il Museo Guggenheim per Bilbao” [FOTO]

26 Dicembre 2019 16:30

Un genitore di uno dei ricercatori reggini a San Sebastiàn: “un’opera come quella di Hadid sarebbe un sogno per una città come Reggio Calabria, che pure non potendosi paragonare con Bilbao potrebbe almeno paragonarsi con la più piccola San Sebastiàn”

“La riproposizione dell’avveniristico progetto di Zaha Hadid del Waterfront Museo del Mare a Reggio Calabria ha trovato sulle pagine della Gazzetta del Sud di qualche giorno fa una solenne bocciatura da parte del pro rettore dell’Università Mediterranea, prof.arch. Gianfranco Neri, che ha definito l’opera “irrealistica, culturalmente priva della capacità di aggregare..Reggio ha bisogno di altro..”. E’ quanto scrive in una nota un genitore di uno dei ricercatori reggini a San Sebastiàn. “Quello che ci ha colpito dell’articolo non è tanto il dissenso, sempre legittimo, quanto le argomentazioni addotte, soprattutto quando si cita il precedente illustre del Museo Guggenheim di Bilbao, progettato da Frank Gehry, per sostenere l’inattualità del modello” ..stiamo parlando di un’opera pensata negli anni 80, adesso saremmo indietro di quaranta anni…” La prima cosa che ci verrebbe da dire è: meglio tardi che mai, Professore..Il successo strepitoso del Guggenheim, che ha cambiato l’economia e il destino di un territorio, non quaranta anni fa, ma già immediatamente dopo la sua inaugurazione avvenuta 22 anni fa nel 1997 ( il bando era del 1990), potrebbe invece essere esattamente il modello di riferimento con il dichiarato obiettivo di cercare di seguirne le orme, per quanto possibile, costruendo intorno a questo fiore all’occhiello un sistema di città più moderno e proteso al futuro, e ci sembra proprio questa l’intenzione manifestata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha avuto il coraggio di riprendere un progetto della vecchia amministrazione,rilanciandolo in chiave strategica per il bene della Città e delle generazioni future. Perchè non si vive solo di emergenze, pur prioritarie.

Un’opera – prosegue– come quella di Hadid, sarebbe un sogno per una città come Reggio Calabria, che pure non potendosi paragonare con Bilbao, che conta 360.000 abitanti, potrebbe almeno paragonarsi con la più piccola San Sebastiàn, a 100 km da Bilbao, che come Reggio ha 180.000 abitanti, è adagiata sul mare con una posizione simile a quella della nostra, un lungomare spettacolare, le montagne alle spalle, in posizione un po’ periferica rispetto al resto della Spagna (qui siamo all’estremo nord), così come Reggio è periferica rispetto al resto d’Italia. A San Sebastiàn però, oltre a godere dei benefici effetti della vicina Bilbao e del suo Guggenheim, vi è un sistema universitario trainante l’economia e l’innovazione del territorio, centri di ricerca di eccellenza attrattori di scienziati e giovani studiosi provenienti da tutto il mondo, tra i quali anche diversi giovani ricercatori reggini, che hanno trovato in questa città molto bella e organizzata quasi un “clone” della nostra Reggio , per come potrebbe essere con un po’ più di immaginazione, coraggio e voglia di intraprendere, e riescono a dare sfogo alla loro voglia e capacità di spendersi nella ricerca e nell’innovazione in un ambiente stimolante, avveniristico e meritocratico che li sa ben valorizzare. E loro ricambiano il territorio che li ospita con l’impegno e le loro capacità. Il Centro di Fisica dei Materiali, la Scuola di Ingegneria , il Donostia International Phisycs Center, ma anche le facoltà di Diritto, Chimica, Psicologia, le strutture sportive e il campus, tutte inserite in spazi verdi e organizzati con un bel connubio tra investimenti pubblici e privati, creano un mix entusiasmante che valorizza sia la vocazione turistica della città e del suo hinterland che la ormai necessitata “vocazione” per l’innovazione tecnologica , l’apertura ai mercati internazionali , la capacità di immaginare il futuro investendo con coraggio e determinazione, scordandosi le incrostazioni e i modelli perdenti del passato, ma confrontandosi con le best practises e le eccellenze di tutto il mondo . Ecco, lasciamo pure perdere Bilbao e i suoi grattacieli, i suoi parchi, e il suo “vecchio” Guggenheim, ma alla gemella San Sebastian potremmo almeno aspirare, con un colpo di reni anche da parte della nostra Università Mediterranea, con la speranza di vedere, un giorno, ritornare i nostri figli, assieme ad altri ragazzi di tutto il mondo che volessero vivere nella nostra bellissima terra, spendendo qui i loro talenti”, conclude.

