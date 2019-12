Muore a 34anni schiantandosi contro un albero: due giorni fa il fidanzato le aveva chiesto di sposarlo

25 Dicembre 2019 12:51

Morta 34enne a Foggia: la donna ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero

Non c’è stato nulla da fare per Ilaria Adriatico, la 34enne vittima di un incidente stradale sulla statale 673 nella periferia di Foggia. La donna ha avrebbe perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro un albero. Sulla dinamica del sinistro, ancora in corso di accertamento, indaga la polizia locale. Ilaria Adriatico è stata soccorsa del personale medico del 118 e trasportata d’urgenza in ospedale, dove si è spenta poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. Due giorni fa il fidanzato della donna le aveva fatto la proposta di matrimonio, dall’alto della ruota panoramica, con uno striscione.

Valuta questo articolo