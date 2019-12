Motta San Giovanni: la conferenza dei servizi sulla discarica di Comunia aggiornata al prossimo 9 gennaio, Mallamaci soddisfatto

3 Dicembre 2019 12:05

Motta San Giovanni, Mallamaci: “la cosa importante è che, con il contributo di tutti ed in funzione di quanto fino ad oggi prodotto, è stata adottata la decisione di rinviare i lavori dell’odierna seduta al prossimo gennaio”

“Ieri- afferma Mallamaci- mi sono recato, nella mia qualità di consigliere comunale, presso gli uffici della Cittadella di Catanzaro dove si è tenuta la Conferenza dei Servizi relativa alla riapertura della discarica di Comunia. Prima dell’inizio dei lavori il Presidente della Conferenza dei Servizi, arch. Orsola Reillo, mi informa che, per effetto delle normative vigenti, non avrei potuto partecipare ai lavori della suddetta commissione nemmeno come uditore . Ovviamente la cosa importante è che, con il contributo di tutti ed in funzione di quanto fino ad oggi prodotto, è stata adottata la decisione di rinviare i lavori dell’odierna seduta al prossimo gennaio. Tuttavia ritengo opportuno precisare che non consentire la presenza di un consigliere comunale ai lavori nemmeno come spettatore silente è una decisione che ho rispettato solo ed esclusivamente perché il Presidente stesso mi ha assicurato di aver visionato con attenzione la documentazione prodotta e che per effetto di alcuni pareri ancora da acquisire si prospettava un rinvio della seduta . Considerato che i lavori della Conferenza non sono ancora conclusi, preciso che il sottoscritto, pur, probabilmente, dando fastidio a qualcuno con la sola presenza, parteciperà, per come le norme prescrivono, alla prossima seduta . Ringrazio il Sindaco per l’usuale monologo video con cui ha informato sommariamemte i cittadini ribadendo la propria posizione e quella dell’intero consiglio. Spero che, finalmente– conclude Mallamaci- per come da Lui annunciato, faccia convocare un Consiglio per illustrare dettagliatamente ai consiglieri ed ai cittadini quanto ha dichiarato di aver lasciato agli atti dell’odierna conferenza”.

