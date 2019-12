Monopoli, Scienza non ha paura della Reggina: “non è imprendibile…”

2 Dicembre 2019 16:57

La Reggina vola sempre di più in classifica ma l’allenatore del Monopoli Scienza non teme gli amaranto

Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie C, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Non si ferma la marcia della Reggina, stagione incredibile per il club amaranto che ha vinto con il netto successo per 0-3 contro il Teramo, la partita non è stata mai in discussione e le marcature sono state realizzate da Reginaldo, Corazza e Loiacono. Nona vittoria consecutiva per gli amaranto che adesso si preparano per la sfida casalinga contro la Viterbese, l’intenzione è provare ad allungare ulteriormente in classifica. Alle spalle degli amaranto troviamo Potenza e Ternana, al quarto posto invece il Monopoli reduce dal netto successo contro il Francavilla e mister Scienza non teme la Reggina, il primo posto è raggiungibile: “adesso guardo la classifica, dobbiamo rimanere lì fino alla sosta natalizia, la Reggina non è imprendibile…”.

