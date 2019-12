13 Dicembre 2019 19:18

Il ministro per il Sud Provenzano nel weekend in Sicilia: tappa ad Agrigento, Gela e Palermo

Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud, nel weekend sarà in Sicilia. Domani alle 17 parteciperà ad un’iniziativa in programma presso l’hotel Akrabello ad Agrigento, alle 19 sarà a Gela, dove incontrerà i rappresentanti sindacali e il sindaco. Domenica mattina sarà al Tetro Massimo di Palermo per un’iniziativa con giovani amministratori, deputati regionali e nazionali.

