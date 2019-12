Milazzo, l’ultimo saluto a Claudio Paci: lacrime e commozione ai funerali

16 Dicembre 2019 18:04

Oggi pomeriggio a Milazzo l’ultimo saluto al giovane morto in un incidente in autostrada

Lacrime e commozione questo pomeriggio nella Chiesa del Sacro Cuore a Milazzo, dove in tanti si sono raccolti per dare l’ultimo saluto a Claudio Paci, il musicista 30enne morto in un incidente sull’autostrada Messina-Palermo il 12 dicembre scorso. Toccanti le parole di padre Dario Mostaccio che ha celebrato i funerali e ricordato quanto Claudio fosse un ragazzo sensibile, talentuoso e generoso. La cerimonia si è conclusa con la proiezione di un video con le immagini di Claudio intento a suonare. La Procura della Repubblica di Messina ha aperto un’inchiesta per la morte del giovane percussionista.

