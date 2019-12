“Dammi 60mila euro o saranno guai per te e la tua famiglia”: imprenditore edile di Milazzo racconta tutto ai Carabinieri, aguzzino in manette [NOME e DETTAGLI]

5 Dicembre 2019 12:58

Milazzo: i Carabinieri arrestano 36enne in esecuzione di una misura cautelare per tentata estorsione

Questa mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Milazzo, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. – Ufficio del G.I.P. hanno arrestato Francesco Salmeri, 37enne milazzese, gravemente indiziato del reato di tentata estorsione nei confronti di un imprenditore edile del centro mamertino.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona P.G. (ME) guidata dal Procuratore Capo Emanuele Crescenti, sono state avviate nel mese di giugno 2019 ed hanno consentito di raccogliere accurati riscontri investigativi e gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane.

Le attività di indagine, in particolare, hanno dimostrato come l’indagato, agendo in pieno giorno, nel mese di giugno 2019 si era recato presso gli uffici di una ditta edile milazzese lasciando, sotto la porta degli uffici, una lettera dal contenuto minatorio. Nella richiesta estorsiva veniva intimato al titolare della ditta di consegnare, il giorno seguente, la somma in contanti di 60.000 euro da lasciare nei pressi di una panchina del lungomare di Milazzo, minacciando ritorsioni, anche per i familiari della vittima, nel caso di mancata adesione alla richiesta di denaro.

A seguito della denuncia sporta dall’imprenditore i Carabinieri di Milazzo hanno avviato immediate indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Matteo De Micheli. I militari dell’Arma, attraverso servizi di osservazione e controllo e l’analisi delle immagini acquisite da numerosi sistemi di videosorveglianza posizionati del centro mamertino, hanno raccolto significativi elementi per ricostruire i fatti ed identificare l’autore. A conferma del quadro indiziario raccolto sono confluite le ulteriori risultanze investigative emerse dagli esiti dall’attività tecnica di intercettazione telefonica eseguita dai Carabinieri di Milazzo, che hanno fatto emergere i problemi economici dell’indagato e le ulteriori pressioni che ha posto in essere ai danni dell’imprenditore. In particolare il giovane, che conosceva personalmente la vittima, per intimorirlo ed indurlo al pagamento, falsamente gli raccontava di avere visto alcune persone che si aggiravano, con fare sospetto, intorno alla sua abitazione.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

La misura cautelare eseguita testimonia l’importanza delle denunce da parte delle vittime di questa tipologia di reato, quale necessario strumento utile per spezzare la spirale delle estorsioni. La presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri sul territorio e l’attenzione e la sensibilità della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto verso tali reati possono consentire una pronta ed efficacie azione di contrasto a questi reati che troppo spesso, per paura, non vengono denunciati.

