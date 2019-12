Migranti, Salvini: “Non vedo l’ora di andare a processo”

29 Dicembre 2019 14:01

Migranti, Salvini: “Governo complice. Altri sbarchi, altri soldi”

“Altri sbarchi, altri soldi… Governo complice, non vedo l’ora di andare a processo per difendere l’onore del mio Paese”. Lo scrive Matteo Salvini commentando la notizia dell’assegnazione da parte del Viminale del porto di Pozzallo all’Alan Kurdi. Il Viminale aveva autorizzato venerdì lo sbarco, precisando che la Commissione europea ha già avviato, su richiesta dell’Italia, la procedura per il ricollocamento dei migranti, sulla scorta del pre-accordo di Malta. La nave della ong Sea Eye è approdata stamattina nella cittadina siciliana, con a bordo 32 migranti, tra cui 10 bambini e 5 donne. Il commento del leader della Lega è riferito al processo sul caso Gregoretti, che potrebbe vederlo imputato per sequestro di persona.

