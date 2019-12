Migranti: Salvini, ‘Fdi per 5xmille per rimpatri? soldi ci sono già’

10 Dicembre 2019 22:42

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Ci sono già i soldi dei rimpatri”. Lo dice Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3 a proposito della proposta di Giorgia Meloni di destinare il 5 per mille ai rimpatri. “Ogni proposta per aumentare i fondi per i rimpatri va bene, ma i soldi ci sono già”.

