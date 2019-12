Migranti: Open Arms, ‘non c’è Natale se in mare ci sono bimbi che rischiano la vita’

24 Dicembre 2019 17:48

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – “Non c’è libertà se la libertà non è di tutti, non ci sono diritti se i diritti non sono di tutti, non c’è Natale se in mare i bambini continuano a rischiare la vita ogni giorno”. Così Open Arms su Twitter.

