25 Dicembre 2019 18:15

Gli sbarchi dei migranti in Italia sono dimezzati nel 2019. A rivelarlo sono i dati del Viminale

I dati del Viminale sugli sbarchi dei migranti in Italia rivela un dimezzamento degli arrivi del 2019. Secondo i numeri quest’anno sono arrivati 11.439 migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Un dato che aumenta ancora di più rapportandolo con il 2017, quando arrivarono 118.914 migranti, il 90,38% in più rispetto a quest’anno.

