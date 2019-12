Migranti: Di Maio, ‘Italia attore chiave su Libia e quindi anche su flussi’

6 Dicembre 2019 21:32

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “L’Italia è al centro del Mediterraneo ed è riconosciuta come attore chiave per risolvere il problema del conflitto in Libia e quindi anche dell’immigrazione visto che da quelle coste in questi anni sono partiti centinaia di migliaia di migranti”. Lo dice Luigi Di Maio in un’intervista al Tg1.

Valuta questo articolo