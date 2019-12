Migranti, Salvini accusato di sequestro di persona dal Tribunale dei Ministri di Catania. Di Maio: “voteremo autorizzazione a procedere”

18 Dicembre 2019 22:01

Migranti, Salvini sotto accusa per il blocco della nave Gregoretti. Il Tribunale dei Ministri di Catania che chiede al Senato di autorizzare il processo all’ex ministro dell’Interno

Guai per Matteo Salvini: il tribunale dei ministri di Catania chiede al Senato di autorizzare il processo all’ex ministro dell’Interno per sequestro di persona. Questa la motivazione: “ha bloccato a bordo della nave Gregoretti della Guardia costiera italiana 131 migranti abusando dei suoi poteri”. Il Capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ospite di Porta a Porta, annuncia: “voteremo l’autorizzazione a procedere. Quando un anno prima bloccammo la Diciotti, era perché l’Europa non ci ascoltava. Facemmo la voce grossa e poi riuscimmo ad ottenere la redistribuzione in altri Paesi europei. Un anno dopo, la redistribuzione funzionava, quindi il blocco della Gregoretti non fu un’azione decisa dal governo, ma dal ministro dell’Interno Salvini. In questo caso l’interesse pubblico prevalente non c’era, fu un’azione personale, tanto che dopo li fece sbarcare. Noi voteremo contro l’interesse pubblico prevalente”, conclude.

Valuta questo articolo