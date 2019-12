I migliori metodi per organizzare l’ufficio

11 Dicembre 2019 11:00

Vi state chiedendo se vi sia un metodo per sistemare al meglio l’ufficio? Ecco alcuni suggerimenti preziosi

L’ufficio in casa: ecco le migliori soluzioni – Come abbiamo appena detto, l’ufficio ricopre un ruolo assai importante per tutti i lavoratori e, naturalmente, quando si ha a che fare con i liberi professionisti, non si può fare a meno di parlare di ufficio nell’appartamento. Proprio per questo è davvero molto importante arredare un ufficio comodo e funzionale tra le mura della propria abitazione, perché solo in questa maniera si potrà realmente sfruttare lo spazio casalingo pure per la propria attività professionale. La prima cosa da fare, dunque, sarà di individuare la stanza più appropriata per creare questo spazio: il nostro suggerimento è di selezionare una camera che rimanga il più possibile vicino l’ingresso, così da evitare il passaggio per più ambienti casalinghi ad un cliente che potrebbe venire in visita da voi. Uno spazio collocato proprio accanto all’ingresso, peraltro, vi permetterebbe anche di essere più lontano da ambienti che potrebbero essere in qualche maniera troppo rumorosi e confusionari, come le camerette dei bambini. Una volta che avrete scelto la stanza più appropriata, sarete finalmente pronti per acquistare i giusti mobili, quelli più essenziali per ricreare uno spazio efficiente e funzionale per il vostro lavoro, ed una pratica lavagna che vi consentirà di impostare le vostre giornate.

Come organizzare l’area per l’archiviazione

Un altro spazio essenziale per l’attività lavorativa creata nel proprio appartamento riguarda proprio l’archivio: generalmente, nei grossi uffici si ha una camera destinata proprio a questo tipo di funzione, ma in un’abitazione può essere difficile poter usare addirittura una stanza per l’archiviazione. Proprio per questo il nostro consiglio è di acquistare una o più scaffalature per l’ufficio domestico: questo tipo di mobile vi consentirà di sistemare tutti i documenti da archiviare in maniera ordinata, così da poter evitare la perdita di documenti importanti che possono, in futuro, ritornare nuovamente alla mano per una consultazione di un contratto piuttosto che per la compilazione delle tasse. L’installazione di scaffalature piuttosto che di armadi con serratura vi permetterà di tenere da parte qualunque raccoglitore o plico di fogli, pure lontano da sguardi indiscreti e senza fargli prendere polvere, elemento che troppo spesso finisce con il rovinare i fogli insieme alla luce.

Come sistemare gli spazi in cui ospitare i propri clienti

Naturalmente, quando si crea uno spazio per lavorare da casa è anche necessario pensare che, prima o poi, qualche cliente potrà venire direttamente da voi per firmare una carta piuttosto che per scoprire nel dettaglio in preventivo che gli avete mandato per posta elettronica. A tal proposito, oltre a pensare all’acquisto di una comoda poltrona da lavoro, dovrete investire il vostro denaro nell’acquisto di un divanetto oppure di un’altra sedia per gli ospiti, dove si potrà accomodare il cliente quando sarà da voi. In commercio se ne trovano veramente di tanti tipi, da quelle più economiche sino a quelle in vera pelle: il nostro parere è di scegliere in modello cercando di rimanere in linea con le linee stilistiche che avete adottato per il vostro spazio di lavoro. Se avete un’area veramente grande, poi, vi suggeriamo anche di destinare un angolino ad un divanetto con un tavolino con tanto di macchinetta per il caffè. In questo modo, non dovrete andare in cucina per preparare il caffè al cliente e poi servirlo nel vostro studio: non sarebbe certamente molto carino lasciare da solo il cliente mentre voi siete nell’altra stanza. Ora non vi resta che dedicarvi all’acquisto di mobili ed alla sistemazione del vostro ufficio domestico, così da poter lavorare correttamente.

