Meteo, verso la Notte di San Silvestro torna il bel tempo: temperature in aumento in Calabria e Sicilia

31 Dicembre 2019 14:42

Meteo: dopo il freddo e la neve torna il bel tempo: temperature in aumento nella Notte di San Silvestro in Calabria e Sicilia

E’ tornato il bel tempo in Calabria e Sicilia dopo il maltempo, il freddo intenso e le nevicate delle scorse ore. Le temperature, infatti, sono in aumento in vista della Notte di San Silvestro: abbiamo +18°C a Bovalino, +15°C a Gioiosa Jonica, +14°C a Rosarno e Tropea, +13°C a Reggio Calabria, +11°C a Catanzaro e Crotone, +10°C a Cosenza; dall’altra parte dello Stretto abbiamo +14°C a Catania, Noto, Agrigento, Licata e Partinico, +13°C a Palermo e Siracusa. Le temperature aumenteranno ancora di più nei prossimi giorni tra domani, 1 Gennaio 2020, Giovedì 2 e Venerdì 3.

