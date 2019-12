Paura a Messina: zaino sospetto fa scattare l’allarme bomba, artificieri in azione

13 Dicembre 2019 17:36

Falso allarme bomba a Messina per uno zaino abbandonato in strada

Paura questo pomeriggio a Messina per uno zaino sospetto abbandonato nei pressi dell’entrata laterale del Tribunale e del plesso scolastico Cannizzaro-Galatti. Scattata la segnalazione, è stato attuato quanto previsto dal protocollo di sicurezza: l’area è stata interdetta al transito per procedere alle operazioni di brillamento e bonifica. Espletate le procedure, gli artificieri della Polizia di Stato hanno appurato che non si trattava di un pacco bomba, bensì di un semplice zainetto contenente materiale scolastico, probabilmente dimenticato da uno studente distratto.

Valuta questo articolo