Messina: il villaggio di Natale a Villa Dante non si farà

6 Dicembre 2019 10:17

La manifestazione d’interesse non ha avuto riscontro numerico sufficiente. Cucè: “A Messina anche quest’anno le attrazioni di Natale si faranno solo nei salotti buoni: Piazza Cairoli e Piazza Duomo”

Il villaggio natalizio a Villa Dante non si farà: la manifestazione d’interesse, fortemente voluta dalla Terza Circoscrizione e organizzata per richiamare artigiani e hobbysti, non ha avuto riscontro numerico sufficiente. Ad annunciarlo è il presidente di circoscrizione Cucè: “L’obiettivo era quello di focalizzare l’attenzione nelle periferie valorizzando le potenzialità di villa Dante, che negli ultimi anni è stata poco attenzionata negli interventi di manutenzione ordinaria sfruttando i grandi spazi che avrebbero permesso di promuovere anche eventi di tipo sportivo”. Rammarico nelle parole di Cucé: “Si spera che nell’organizzare una prossima manifestazione ci sia la volontà di grandi sponsor ad investire anche sul Terzo Quartiere, puntando su Villa Dante come punto d’attrazione e segnale di rinascita di una città che stenta a decollare rimanendo negli ultimi posti della qualità della vita. Purtroppo anche quest’anno le attrazioni di Natale saranno presenti solo nei salotti buoni della città: Piazza Cairoli e Piazza Duomo. Si ringrazia il Centro per lo Sviluppo del Turismo Culturale per la Sicilia, nelle persone di Gaetano Maiolino e Antonio Raciti che avevano creduto nel progetto e messo a disposizione le loro professionalità nel settore”- conclude Cucé. L’iniziativa sarà rinviata alla prossima primavera.

