Messina: tutto pronto per il Villaggio di Natale a San Matteo, ecco il programma

19 Dicembre 2019 19:27

Messina, al via il Villaggio di Natale a San Matteo: il programma delle due giornate prevede l’allestimento di un mercatino artigianale, momenti di animazione per bambini con un trenino lungo le vie del quartiere, la distribuzione di regali da parte di Babbo Natale e spettacoli in piazza

Anche a San Matteo si accende la magia del Natale. Oggi gli assessori Minutoli e Scattareggia hanno presentato le iniziative natalizie in programma per nel weekend. All’incontro hanno partecipato il consigliere della V circoscrizione Giovanni Bucalo, l’organizzatore Andrea Zumbo, padre Vincenzo Pisano e una rappresentativa di giovani dell’oratorio San Matteo.

La manifestazione prenderà il via sabato 21, alle ore 16, a San Matteo-Giostra, con l’inaugurazione e l’accensione dell’albero di Natale e si concluderà domenica 22. Il programma delle due giornate prevede l’allestimento di un mercatino artigianale, momenti di animazione per bambini con un trenino lungo le vie del quartiere, la distribuzione di regali da parte di Babbo Natale, giochi in piazza, laboratori, spettacoli musicali, un concerto natalizio, un presepe vivente e stand di prodotti gastronomici.

Valuta questo articolo