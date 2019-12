Messina, via Don Blasco: aperto il primo tratto di strada [FOTO]

23 Dicembre 2019 18:57

Messina, il completamento della via Don Blasco è previsto entro dicembre 2020

Alla presenza del sindaco e del vicesindaco di Messina, oltre al direttore dei lavori, Ing. Antonio Rizzo, dell’ufficio di direzione lavori, dei responsabili dell’impresa oggi è stato consegnato provvisoriamente il primo tronco della via don Blasco circa 800 m (ex via Acireale oggi via Franza). L’asfalto è provvisorio e sarà fatto il tappetino definitivo tra tre mesi. Alla consegna di un un’ulteriore tratto di 800 metri (parte Maregrosso) si provvederà a completare il tutto con un tappetino drenante. La strada risulta completa di tutti i servizi a rete ed è già attivo l’impianto d’illuminazione completamente a led. Attualmente i lavori hanno registrato un lieve ritardo derivante dal ritrovamento di un un ordigno bellico. Si prevede il completamento entro dicembre 2020. “Un altro passo verso la Messina del futuro, bella, protagonista e produttiva“- commenta il sindaco di Messina.

Valuta questo articolo