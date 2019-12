Messina nella morsa del maltempo, vento killer in città: alberi abbattuti sulle auto, collegamenti con le Eolie interrotti

14 Dicembre 2019 11:41

Tempesta di vento a Messina: danni e disagi in città e provincia, decine gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Municipale

Una tempesta di vento flagella Messina. I collegamenti marittimi con le isole Eolie sono ancora bloccati a causa del mare in tempesta: anche stamattina le navi sono rimaste ferme a Milazzo. A Ginostra, frazione di Stromboli, si sono registrati problemi al pontile degli aliscafi. Danni nella notte da Messina a Milazzo. Numerose le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alla polizia municipale per alberi schiantati al suolo, rami abbattuti sulle auto, impianti semaforici danneggiati. Le segnalazioni di alberi crollati sono arrivate dalla Strada statale 114 all’altezza dell’istituto Neurolesi e in via Buganza, dove un albero è crollato su un’auto in sosta. I vigili sono intervenuti anche in via Santa Cecilia e in via La Farina. Semafori divelti dal vento anche sulla strada statale 114 e lungo il viale Gazzi. Il forte vento ha causato danni anche al Giardino delle Luci di Piazza Cairoli.

