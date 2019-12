Messina: Vento dello Stretto dona una sedia a rotelle ai ragazzi del “Don Orione” [FOTO]

23 Dicembre 2019 11:36

Un piccolo dono ai ragazzi ospiti dell’Istituto “Don Orione” di Messina

Il movimento “Vento dello Stretto” di Messina lunedi 23 dicembre ha donato una sedia a rotelle nuova ai ragazzi diversamente abili ospiti dell’Istituto “Don Orione”. “La Cooperativa “‘Faro85”, rappresentato dal dott. Mario Rigano, ci ha manifestato la necessità di una nuova sedia a rotelle ed è stato per noi un piacere recepire questa istanza e consegnare personalmente questo piccolo dono ai ragazzi ospiti dell’Istituto “Don Orione” di Messina, che ci hanno accolto e ringraziato intonando splendidamente la canzone natalizia “Tu scendi dalle stelle”.

Grazie ai lavoratori della cooperativa che con passione ed impegno stanno accanto giornalmente ai ragazzi diversamente abili” ha dichiarato l’avv. Dario Carbone, Vice Presidente del “Vento dello Stretto”.

Dello stesso avviso l’avv. Piero Adamo, Presidente del “Vento dello Stretto”: “Incalzati dalla frenesia quotidiana molto spesso non riusciamo a fermarci per comprendere cosa è davvero importante. Giornate e momenti come questo sono riconcilianti ed incarnano perfettamente lo spirito del Natale. Un piccolo dono che può essere molto utile”

