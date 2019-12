Messina, venerdì i funerali di Elio Finocchiaro: il 40enne morto nell’incidente a San Licandro

24 Dicembre 2019 12:54

Venerdì al Duomo di Messina l’ultimo saluto a Elio Finocchiario: il 40enne morto a San Licandro in un incidente stradale

Si svolgeranno venerdì prossimo, alle 16, al Duomo di Messina i funerali di Elio Finocchiario, il 40enne morto in un incidente autonomo la notte tra giovedì e venerdì scorso in via Leonardo Sciascia (San Licandro). Quella notte Elio si trovava a bordo di uno scooter, di rientro a casa dopo una festa aziendale della Fire, dove lavorava. L’impatto è stato fatale. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni passanti e residenti della zona, svegliati nel cuore dalla notte da un forte boato. Tutti i tentativi di strapparlo alla morte sono stati inutili: il 40enne all’arrivo dei soccorsi era già morto. Ieri è stata eseguita l’autopsia, su disposizione del magistrato che ha aperto un’inchiesta sull’incidente. Secondo le prime indagini Elio ha perso il controllo dello scooter schiantandosi prima contro un arbusto e poi su contro palo della pubblica illuminazione posizionato nello spartitraffico. Da quella notte a San Licandro, nel punto in cui è avvenuto l’incidente, è un via vai di amici e conoscenti che depongono fiori, messaggi e candele per il 40enne. Elio Finocchiaro era noto in città per l’impegno nel volontariato e anche come organizzatore di eventi nella movida.

