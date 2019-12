Messina: uno spettacolo dei pupi racconta la storia di Martin Lutero e della Riforma Protestante

11 Dicembre 2019 13:58

A Messina lo spettacolo del puparo Angelo Sicilia e la Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana

Uno spettacolo di pupi siciliani per raccontare la storia di Martin Lutero e della Riforma protestante. A darle vita e voce il puparo palermitano Angelo Sicilia con la Compagnia Marionettistica Popolare Siciliana, che la sta raccontando non solo in Italia, ma anche all’estero.

L’appuntamento con “Martin Lutero e la Riforma protestante” è per venerdì 13 dicembre alle 19 alla Chiesa Valdese di Messina, in via Antonio Laudamo 16.

Un excursus storico, la lotta tra il bene e il male e persino il duello con il diavolo tentatore, che in uno spettacolo di pupi che si rispetti non può certo mancare: il racconto di Angelo Sicilia è tutto questo e molto altro ancora. Uno testo affascinate per adulti e bambini, che offrirà tanto divertimento e numerosi spunti di riflessione. L’ingresso è gratuito.

