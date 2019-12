Messina: Unime celebra la Giornat Internazionale delle persone con disabilità

2 Dicembre 2019 09:39

All’Università di Messina giuristi, medici, ed esponenti della società civile si confronteranno sulle modalità per garantire il diritto allo sport alle persone con disabilità

Anche quest’anno l’Università di Messina celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità tornando a parlare del diritto delle persone disabili a praticare attività sportive. Un diritto che, come evidenziato lo scorso anno dall’On.le Giusy Versace in occasione della giornata inaugurale della Settimana del Diritto Sportivo, non riceve idonee garanzie, anche, a causa degli imponenti costi di protesi e attrezzature che possono rendersi indispensabili all’atleta disabile. Da qui la presentazione, ad opera della stessa Versace, del disegno di legge che prevede l’inserimento all’interno dei LEA (livelli essenziali di assistenza) degli ausili e delle protesi degli arti inferiori e superiori necessari alle persone con disabilità alla pratica dell’attività sportiva.

Lo sport poi, come recentemente rilevato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza, assume ancor più importanza in relazione ai bambini disabili per i quali rappresenta uno strumento fondamentale per godere di una vita piena e di inclusione nel vivere quotidiano.

Partendo da tali riflessioni, martedì 3 dicembre alle ore 12 presso la Cittadella Sportiva Universitaria, nel corso di un incontro intitolato “Disabilità, sport e diritto”, giuristi, medici, esperti di sport ed esponenti della società civile si confronteranno sulle modalità per garantire l’effettività di un diritto troppe volte rimasto affermato soltanto sulla carta. L’incontro verrà introdotto e moderato dal dott. Renato Grillo, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed attualmente presidente del Collegio di Garanzia per lo Sport del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e vedrà la partecipazione della prof.ssa Concetta Parrinello (Ordinario di Diritto Privato e Presidente del C.U.G.) del prof. Demetrio Milardi (Professore di Anatomia), della prof.ssa Fiammetta Conforto (Delegata alle disabilità e DSA), del dott. Antonino Micali (Presidente del CUS), della prof.ssa Patrizia Accordino (Presidente Alumnime), dell’avv. Claudio Parlagreco (Vice-coordinatore dell’Associazione Italiana Avvocati dello Sport – Sezione Sicilia) e della prof.ssa Caterina Marika Margiotta (Coordinatrice Special Needs).

Promotori dell’iniziativa i proff.ri Francesco Rende, Carlo Giannetto e Daniele Bruschetta dell’Ateneo peloritano e il dott. Antonino Micali.

