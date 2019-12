Messina, una bici in palio per chi differenzia di più: è boom di presenze alle isole ecologiche

28 Dicembre 2019 14:28

Messina Servizi, per favorire la cittadinanza, ha deciso di aprire tre isole ecologiche anche domani domenica 29 Dicembre

“L’iniziativa ‘Differenzia di più avrai un premio’, il concorso indetto da Messinaservizi Bene Comune che premierà a Gennaio con una bici elettrica un cittadino, che verrà sorteggiato tra coloro che stanno portando nell’ultima settima di quest’anno almeno 20 kg di materiale da differenziare nelle nostre isole ecologiche, sta avendo molto successo. Sono difatti, più che raddoppiate le presenze di cittadini alle isole ecologiche in questi giorni, con file di auto ad ogni ora. Per venire incontro ai cittadini abbiamo deciso di aprire anche domani, Domenica 29 Dicembre, le isole ecologiche di Gravitelli, Pistunina e Pace dalle 7 alle 13.20”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo, che aggiunge: “Siamo soddisfatti che questa iniziativa sia servita per incentivare sempre più messinesi a differenziare e ad incrementare queste buone pratiche che rispettano l’ambiente e aiutano a tenere la città più pulita. Sta avvenendo un cambiamento positivo che sta coinvolgendo anche a poco a poco con il porta a porta l’intera città”.

