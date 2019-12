6 Dicembre 2019 17:00

Nominato un altro esperto del sindaco di Messina: Vincenzo Garafolo si occuperà della consulenza in materie di Grandi Infrastrutture per il Trasporto e del sistema della Mobilità territoriale

Con decreto sindacale n.58 di oggi, venerdì 6, è stato nominato esperto del Sindaco a titolo gratuito l’on. ing. Vincenzo Garofalo per la consulenza nell’attuazione del programma politico amministrativo in materia di sviluppo delle Grandi Infrastrutture per il Trasporto e del sistema della Mobilità territoriale.

