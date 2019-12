Messina: Un Natale Straordinario in scena al Teatro dei 3 Mestieri

27 Dicembre 2019 18:02

Al Teatro Tre Mestieri di Messina secondo appuntamento con la stagione “Famiglie a Teatro”

Secondo appuntamento con la stagione “Famiglie a Teatro” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina. Domenica 29 Dicembre ore 18.30 andrà in scena Un Natale Straordinario (Testo e Regia di Antonella Caldarella – Produzione La Casa di Creta).

Babbo Natale sembra scomparso. Nessuno si ricorda più di lui, i bambini della terra lo hanno dimenticato. Troppo presi dalla nuova vita virtuale. Ma lui c’è, sta sempre li ad inventare giochi nuovi per quei pochissimi bambini del mondo che credono ancora in lui. Ma ecco che guardando dal suo supercannocchiale scopre che la terra è infestata da una terribile epidemia di tristezza. I bambini non ridono più. Troppa tecnologia? Probabilmente. Solo una bambina, Ariella, sta lì a giocare con dei vecchi giocattoli e a ridere a crepapelle e proprio a lei Babbo Natale si rivolgerà per farsi aiutare. La sfida è molto difficile ma con intelligenza e costanza i nostri eroi riusciranno nella loro impresa e a far tornare il Natale un momento magico, pieno di emozioni e di allegria. Una fiaba musicale e moderna che parla di valori quale L’amicizia, la Bontà, L’importanza dello stare insieme, del vivere la vita in maniera sana e semplice. Proprio questo lo rende un Natale Straordinario.

Ricco di colorati costumi, musiche, canzoni , divertenti gags, ‘Un Natale Straordinario’ è la nuova produzione de La Casa di Creta, uno spettacolo allegro e significativo per i bambini di oggi.

Domenica 29 Dicembre ore 18.30

Info e prenotazione 090.622505 – info@teatrodei3mestieri.it

Teatro dei 3 Mestieri

S.S.114 km 5,600 Ingresso accanto distributore Esso

