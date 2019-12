Messina, Gioveni: “A quando il tram di domenica?”

17 Dicembre 2019 11:13

Messina, il consigliere comunale Gioveni scrive ad Atm per avere chiarimenti sulla riattivazione del servizio tranviario anche di domenica

“Quando riavranno i cittadini nuovamente il tram la domenica?” E’ questo l’interrogativo che il consigliere comunale Libero Gioveni e Presidente della Commissione Viabilità ha rivolto oggi con una nota all’ATM per chiedere conto e ragione di un servizio il cui riavvio era stato annunciato con decorrenza 1 dicembre ma che ancora non è partito.

“Sono tanti gli utenti del tram che reclamano questo prezioso servizio anche di domenica – evidenzia Gioveni – ma, appunto, nonostante gli annunci del ripristino in questo mese di dicembre, nulla si è mosso! Ed è fin troppo evidente – prosegue il consigliere – che proprio in questo periodo natalizio in cui le vie del centro sono prese d’assalto anche di domenica, l’utilizzo del tram avrebbe certamente ridotto l’uso del mezzo privato e quindi, conseguentemente, il caos viario in centro. Anche per questo motivo – conclude Gioveni – ho chiesto alla direzione generale dell’azienda trasporti di dare seguito all’annunzio iniziale del ripristino del servizio tranviario la domenica venendo incontro alle esigenze dell’utenza che legittimamente lo reclama, soprattutto in questo periodo di sovraffollamento del centro città”.

