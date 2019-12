Messina, traffico infernale in centro. Buda: “Aprire il parcheggio Fosso anche di domenica”

16 Dicembre 2019 10:29

Domenica infernale a Messina: centinaia di macchine in cerca di un posteggio nelle vie limitrofe a Piazza Cairoli. La consigliera Buda chiede l’apertura del parcheggio di Via La Farina anche di domenica

L’avv. Debora Buda del movimento Vento dello Stretto, consigliere della IV Circoscrizione, chiede che venga prevista l’apertura del parcheggio “Fosso” di Via La Farina nei giorni festivi fino al 6 gennaio 2020 compreso, derogando al contratto di servizio tra ATM e Comune di Messina, consentendo la sosta gratuita per i cittadini.

“Domenica sera ho segnalato la chiusura del parcheggio di Via La Farina e l’ingorgo di centinaia di macchine in cerca di un posteggio nelle vie limitrofe a Piazza Cairoli.

Ritengo che nel periodo natalizio, viste l’isola pedonale in Via dei Mille e le attività previste a Piazza Cairoli, sarebbe opportuno derogare, quantomeno nei giorni festivi, al contratto di servizio tra Comune di Messina e ATM che prevede la chiusura del parcheggio più vicino al centro città, così da decongestionare sensibilmente il traffico ed evitare il crearsi di doppie e triple file.

Sarebbe auspicabile- commenta la consigliera– fosse prevista l’apertura gratuita della struttura oppure, se ritenuto opportuno, l’istituzione di un ticket fisso per coprire le spese dei dipendenti e del personale dell’ATM.”

