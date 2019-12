Messina: gli studenti del Maurolico in protesta

9 Dicembre 2019 10:42

Gli studenti del Liceo Maurolico iniziano la protesta: “Manifestiamo contro la cattiva gestione, a livello strutturale, finanziario e organizzativo, delle scuole messinesi”

Gli studenti del Liceo Maurolico di Messina iniziano la protesta.“Ormai da troppi anni- dichiarano gli studenti- le scuole nel messinese vengono trascurate e per diversi aspetti ignorate dalle varie istituzioni, le quali ultime hanno un approccio troppo poco pragmatico nella risoluzione di questioni che richiederebbero, invece, un intervento rapido e concreto”.

Pertanto gli allunni del Liceo Classico Maurolico hanno deciso di farci portavoce “di un problema che accomuna tutte le scuole del territorio, stanchi di una società basata sulla politica del rinvio, che vede i giovani, troppo spesso considerati soltanto con le parole come il presente e il futuro della città, strumentalizzati e poco valorizzati, sfruttati solo come pubblico passivo e non invece come generazione su cui puntare ed investire.

Rivendicando il diritto allo studio, che passa innanzitutto per la sicurezza e per la qualità dei luoghi del sapere, ci impegniamo a portare avanti una protesta che ha come obiettivo vincere la lotta contro la cattiva gestione, a livello strutturale, finanziario e organizzativo, delle scuole messinesi. Rimedi di tipo burocratico consentono solo che si svolgano regolarmente le attività didattiche, mentre nulla cambia per eliminare le effettive criticità.

Noi studenti del Maurolico, con l’orgoglio e non con la presunzione di sentirci rappresentanti della comunità studentesca locale, stiamo pian piano strappando risposte a chi di competenza, nella speranza di ottenere risultati concreti tramite l’intesa fra le istituzioni, la dirigenza e gli studenti.

Come indicato nel DPR 24 giugno 1998, n. 249, articolo 2 comma 8, la scuola deve impegnarsi “a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti”.

Pretendiamo un effettivo controllo dei plessi scolastici e vogliamo che ci venga garantita quella sicurezza che ormai da un paio d’anni viene costantemente trascurata, pensando che rimandare il problema, attraverso una semplice proroga, sia sufficiente per risolverlo”.

Gli studenti pretendono “chiarezza e tempestività riguardo il dimensionamento scolastico, problematica da ormai troppo tempo trattata senza cognizione di causa, non considerata con la necessaria attenzione e che ogni anno lascia il Maurolico in una situazione di costante incertezza”.

“Ad inizio anno scolastico- proseguono gli studenti- si vociferava di un possibile accorpamento del nostro liceo con l’Istituto Tecnico Jaci; la notizia è stata smentita dopo poche settimane, per poi riaffiorare in linea ufficiosa qualche giorno fa. A tal proposito, noi studenti del Maurolico ci chiediamo: per quanto tempo ancora rimarremo in questo limbo? Perché le istituzioni non prendono seri provvedimenti a riguardo, omettendo di proporre soluzioni concrete? Perché ogni anno non viene concesso nessun nuovo indirizzo, a noi come ad altri istituti, non permettendoci così di ottenere quell’autonomia scolastica che risolverebbe, di conseguenza, i problemi del dimensionamento? Noi abbiamo diritto a ricevere delle risposte concrete e non accettiamo che il problema venga ancora una volta rimandato. Le scuole cedono, gli studenti no!”.

