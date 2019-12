11 Dicembre 2019 14:23

Messina, la Municipale sequestra un’area adibita a stalla abusiva

La Polizia Municipale di Messina questa mattina ha sequestrato un’area di 5000 mq adibita a stalla abusiva. Come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, nella struttura erano tenuti diversi animali in condizioni di estremo degrado. Il responsabile è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per costruzione abusiva, degrado ambientale, abbandono di rifiuti speciali, furto di energia elettrica e acqua.

Valuta questo articolo