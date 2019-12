Messina, si ferma davanti a una pattuglia della Municipale per insultare gli agenti: automobilista 54enne nei guai

10 Dicembre 2019 19:07

È successo ieri mattina nei pressi del mercato Vascone a Messina. Gli agenti hanno seguito il soggetto nella vicina via San Cosimo, invitandolo a fermarsi al fine di un controllo

Con fare spavaldo si era avvicinato con l’auto davanti a una pattuglia della Polizia Municipale in servizio viabilistico, ha abbassato il finestrino e ha insultato gli agenti apostrofandoli “fannulloni”. Poi è scappato via. È successo ieri mattina nei pressi del mercato Vascone di Messina. Gli agenti hanno seguito il soggetto nella vicina via San Cosimo, invitandolo a fermarsi al fine di un controllo. L’automobilista è risultato priva di patente di guida, in quanto revocata per mancanza dei requisiti morali. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo 90 giorni. Sul posto a coordinare l’intervento sono intervenuti prontamente il Commissario Lo Presti ed il Commissario Giardina che sulla scorta di quanto dichiarato dagli agenti operanti hanno deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale il 54 enne messinese.

