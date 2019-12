3 Dicembre 2019 10:35

Messina, grande successo per la sfilata l’Afrique c’est chic organizzata da Anymore Onlus

Grande successo per la sfilata L’ Afrique c’est chic organizzata dall’associazione Anymore Onlus ed inserita nella programmazione Contaminazioni Fest 2019. Evento che si è svolto domenica 1 dicembre all’interno della Chiesa Santa Maria Alemanna di Messina, e che ha fatto registrare una straordinaria partecipazione di pubblico per una serata all’insegna della moda, dell’arte e soprattutto della solidarietà.

A condurre l’evento è stato il presentatore e giornalista Remigare Giovanni il quale ha guidato i presenti in un viaggio fatto di musica, colori ed emozioni. La prima parte è stata dedicata alla presentazione della manifestazione e per fare questo è intervenuto il Presidente dell’associazione Antonio Spignolo il quale, ha fatto un punto sui dieci anni di attività di Anymore Onlus: “In questi anni abbiamo lavorato tanto portando avanti progetti importanti giorno dopo giorno. Siamo un gruppo di ragazzi che non puntano a fare grandi cose con superficialità, ma umilmente puntano a fare piccoli gesti, piccoli progetti, ma fatti bene. Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad oggi e per questo ringrazio tutti i ragazzi, volontari, che collaborano con noi donando tempo ed energia per aiutare a chi ha bisogno.”

Al termine dell’intervento di Spignolo, si è dato il via alla sfilata realizzata grazie alla preziosa collaborazione tra la stilista Cettina Bucca, la Kanö Sartoria Sociale e la Mouloud Bottega Tessile. Modelle e modelli amatoriali hanno indossato e sfilato lungo la navata della meravigliosa chiesa, mostrando abiti e borse dai colori sgargianti e pieni di vita. I capi di sfilata sono stati messi in vendita ed il ricavato è stato interamente devoluto all’associazione per finanziare il progetto Sanyang in Gambia, progetto che prevede l’acquisto di un appezzamento di terreno, utile per dare la possibilità alle 170 donne dell’associazione locale gambiana Alamuta kafo di coltivare e vendere i prodotti nei mercati limitrofi.

Al termine della sfilata, grandi applausi sono stati riservati a Cettina Bucca, la straordinaria stilista che ha realizzato, con la collaborazione di Kanö sartoria sociale, gli abiti di serata. Emozionate le parole dell’artista che ha dichiarato: “Mi rende felice poter vedere cosi tanti colori questa sera, mi inorgoglisce vedere questi abiti indossati da queste ragazze e ragazzi. La mia passione per questo mondo nasce dai colori e dall’importanza che hanno nella nostra vita ed oggi essere qui con Anymore Onlus mi rende particolarmente contenta ed emozionata.”

A far seguito alle parole della Bucca sono state quelle rilasciate da Faburama, giovane e brillante sarto e fondatore della Kano Sartoria Sociale di Barcellona P.G.: “E’ bellissimo essere qui questa sera, ed è fantastico vedere cosi tanta gente. Spero davvero che arrivi il nostro messaggio e che possa essere uno stimolo per tutti a fare di più. Con Kano ho realizzato un sogno, ma sono ancora all’inizio. Desidero diventare grande dal punto di vista professionale e poter dare lavoro a chi non ne ha e fare qualcosa di importante. I sacrifici sono tanti, ma la voglia e la passione possono rendere possibile l’impossibile.”

A chiudere gli interventi di serata è stata Paola Costanzo, titolare della Mouloud Bottega Tessile, tessitrice abile nella creazione di tessuti con i telai manuali e nella produzione di colori naturali ricavati dai fiori e dagli scarti dell’orto, inoltre responsabile del progetto che coinvolge le donne della casa circondariale di media sicurezza di Gazzi: “Ringrazio l’associazione Anymore e la Casa Circondariale di Messina per avermi dato l’opportunità di fare questa esperienza. Ringrazio inoltre Cettina Bucca per aver ospitato all’interno della sua collezione le borse realizzate con i tessuti prodotti artigianalmente nel corso del laboratorio e per aver dunque fatto dialogare due mondi cosi diversi attraverso il linguaggio comune di stasera, che è la moda”.

Una serata ricca di emozioni all’insegna della moda e della solidarietà, organizzata in maniera impeccabile da Anymore Onlus che ha regalato al pubblico un piacevole spettacolo, ma anche un momento di riflessione su determinati temi. Presenti in chiesa anche diversi stand: i prodotti alimentari equosolidali di Altromercato e Libera Terra, le crezioni di Klart e di Mouloud Bottega Tessile, Kanö sartoria sociale, i mini presepi di Antonio Fenech e l’esposizione fotografica di Federico Ficarra dal titolo Serie D Messina, il rione Taormina.

