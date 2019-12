Messina, serata impegnativa per i vigili del fuoco: grosso ramo blocca via Garibaldi, fiamme in capannone [FOTO]

6 Dicembre 2019 06:59

Vigili del fuoco di Messina impegnati su più fronti nella serata di ieri, da un grosso ramo caduto in via Garibaldi a un incendio in capannone

Serata impegnativa per i Vigili del fuoco di Messina che li ha visti impegnati su più fronti.

Intorno alle ore 20:45 di ieri, la sala operativa della caserma Bevacqua è stata allertata per grosso ramo di un albero caduto su una delle principali arterie stradali, la via Garibaldi, ostacolando la normale viabilità. Gli operatori del soccorso sono prontamente intervenuti, con APS (autopompa serbatoio) e, tramite la motosega, hanno eliminato l’ostacolo, consegnando i resti tagliati al personale addetto del Comune.

Intorno alle 21:30 diverse squadre dei Vigili del fuoco sono accorse per un vasto incendio di un capannone all’interno di un cantiere navale, presso la contrada Paradiso (Messina). Le squadre, provenienti dal vicino distaccamento Nord e dalla sede centrale, con 2 APS autobotte serbatoio) e 2 ABP (autobotte pompa), sono riuscite ad estinguere il vasto incendio sviluppatosi all’interno ed a contenere i danni.

Sul posto erano presenti i proprietari e gli agenti della Polizia di Stato.

Valuta questo articolo