“Non siete figli di contadini, non dovete parlare come i ragazzi di un liceo professionale”. Bufera sulla preside del Liceo Seguenza di Messina

12 Dicembre 2019 10:47

Bufera sui social contro la dirigente scolastica del Liceo di Messina. Il sindaco: “Chieda scusa non solo per il buon nome del Seguenza, ma soprattutto nel rispetto dei suoi studenti che non devono trovarsi in disagio o vergognarsi della loro preside”

È bufera sui social contro la dirigente scolastica del Liceo Seguenza di Messina. Da ieri su fb e nelle chat degli studenti circola il video della preside Lidia Leonardi, registrato durante un’assemblea d’istituto nel cortile della scuola. Il video è finito anche sulla pagina del sindaco De Luca, che non ha esitato a redarguire la dirigente. Ma cosa è successo? La dirigente scolastica avrebbe chiesto un contributo economico alle famiglie e, proprio in occasione dell’assemblea con gli studenti, ha affermato che si tratta di un contributo compatibile con le possibilità economiche dei genitori: “50 euro è un caffè a settimana. Io sono certissima che le vostre famiglie si possono permettere di pagare questi 50 euro, perché questa è una scuola di alto prestigio. Non è come le scuole di montagna, non siete figli di contadini”. In un altro video, registrato sempre dagli studenti durante l’assemblea, la preside dice agli studenti: “Non dovete parlare come i ragazzi di un liceo professionale”.

E non si è fatta attendere la reazione del sindaco De Luca che con un videomessaggio si è rivolto alla preside affermando: “Chieda scusa non solo per il buon nome del Seguenza, ma soprattutto nel rispetto dei suoi studenti che non devono trovarsi in disagio o vergognarsi della loro preside. Mi auguro che questa vicenda finisca qui perché non fa bene alle Istituzioni. Io stesso- ha detto De Luca- sono figlio di contadini e ho frequentato scuole di montagna, perché Fiumedinisi è un comune montano. Io non mi devo vergognare. Queste affermazioni sono molto gravi, io non chiedo le sue dimissioni, ma è giusto che lei chieda scusa“.

