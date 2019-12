“Sardine” di Messina pronte a scendere in piazza: flash mob nella città dello Stretto

3 Dicembre 2019 16:50

Anche a Messina “Sardine” in piazza: flash mob il 21 dicembre

Anche a Messina “Sardine” pronte a scendere in piazza. Nella città dello Stretto è stato organizzato un flash mob, che si terrà il 21 dicembre alle 17.30, a piazza Unione europea. La scelta della data non è casuale, spiegano gli organizzatori sulla pagina facebook creata per promuovere l’evento, si tratta infatti di una scelta per “rispondere alle molteplici richieste da parte dei tanti concittadini emigrati, che tornano sulle rive dello Stretto per trascorrere il periodo natalizio con le loro famiglie Per questi messinesi, è importante e di grande significato manifestare qui: nessuno dovrebbe essere costretto a lasciare la propria terra, piuttosto i giovani, ma ormai anche i meno giovani, dovrebbero avere l’opportunità di realizzarsi professionalmente nella propria città e, al tempo stesso, fornire il contributo per la crescita del territorio per il quale sentono un forte senso di appartenenza. Già sono giunte adesioni anche dai comuni della provincia, dove si stanno organizzando dei pullman per raggiungere Messina”. Per l’occasione il fumettista messinese Lelio Bonaccorso, su idea dello scrittore Graziano Delorda, si è occupato di creare il logo della manifestazione.

Valuta questo articolo