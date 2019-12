Messina, Cacciotto: “Dare attuazione al regolamento sul decentramento amministrativo”

27 Dicembre 2019 18:49

Il consigliere della Terza Circoscrizione ha chiesto di convocare una seduta congiunta di tutte le circoscrizioni a Palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco di Messina, dell’intera Giunta e dei Dirigenti competenti

“Nei giorni scorsi il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo regolamento sul Decentramento con il cambio “epocale” da Circoscrizione a Municipalità. Un passaggio importante ma semplicemente il primo dei passaggi necessari“- a dirlo è il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto. Cacciotto sottolinea però che non basta sicuramente un regolamento per il decentramento: “È necessario trasformare la sede del quartiere in una vera Municipalità altrimenti quelle scritte sulla carta rimangono buone intenzioni ma nulla di più.

Ad esempio il nuovo regolamento prevede che le Municipalità siano abilitate a rilasciare autorizzazioni per l’occupazione suolo pubblico a titolo gratuito.

Ma con quale personale mi chiedo? È solo un esempio per dimostrare che si è ancora lontani dal decentramento nel suo pieno significato”.

Per questo motivo il consigliere ha chiesto al presidente decano di convocare una seduta congiunta di tutte le circoscrizioni a Palazzo Zanca alla presenza del Sindaco dell’intera Giunta e dei Dirigenti competenti.

Valuta questo articolo