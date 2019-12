Rapina alle poste a Messina: interviene la Polizia, arrestato 20enne

31 Dicembre 2019 18:10

Paura in via del Santo a Messina: fermato rapinatore 20enne

Paura nel primo pomeriggio in via del Santo, a Messina. Alcuni malviventi hanno tentato di mettere a segno un colpo all’ufficio postale, ma fortunatamente l’intervento delle volanti ha evitato il peggio. Secondo quanto si apprende, un 20enne intorno alle 15 avrebbe atteso un impiegato all’uscita, aggredendolo alle spalle. Il giovane, a volto coperto e armato di pistola, avrebbe costretto l’impiegato a farsi consegnare un ingente bottino. Gli agenti sono riusciti a cogliere in flagrante il giovane, mentre ancora raccoglieva le banconote. Il ventenne è stato bloccato dai poliziotti, condotto in caserma e arrestato per rapina aggravata.

